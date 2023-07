BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) büßt am Mittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 4,27 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 11:31 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 4,27 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.955 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 39,04 Prozent zulegen. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 30,18 Prozent Luft nach unten.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie zieht an: Sabitzer geht zum BVB

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach

BVB-Aktie dennoch leichter: BVB siegt in Oberhausen - Interesse an Sabitzer