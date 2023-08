BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 4,47 EUR.

Um 11:32 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 4,47 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,49 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,38 EUR. Bisher wurden heute 64.200 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 32,81 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 33,30 Prozent Luft nach unten.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

