BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag gesucht

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 4,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,14 EUR. Bei 4,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.129 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,58 Prozent. Am 23.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 38,08 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 24.02.2023 gerechnet.

