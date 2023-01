BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger greifen bei BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,17 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 4,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 4,17 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 400 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 4,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,84 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 2,99 EUR. Abschläge von 39,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,60 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.02.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gibt nach: Borussia Dortmund will Auswärtsschwäche ein Ende bereiten - Terzic sieht Spekulationen um Reus gelassen

BVB-Aktie dreht ins Minus: Haller mit Borussia Dortmund-Comeback - RB Leipzig offenbar an Reus interessiert

BVB-Aktie profitiert: Moukoko verlängert Vertrag wohl bis 2026 bei Borussia Dortmund - Haller vor Bundesliga-Debüt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com