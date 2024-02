BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 3,52 EUR.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 3,52 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 491.921 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 68,71 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,42 EUR am 26.02.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 104,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 09.05.2025.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,275 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

