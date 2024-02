BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 3,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 3,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 562.728 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (3,42 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 0,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 09.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,275 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

