BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 3,23 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,23 EUR nach. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,23 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.877 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 16,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 10.02.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,19 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.03.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,213 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

