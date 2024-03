BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,37 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 3,37 EUR. Bei 3,39 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.803 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 27.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 75,96 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,33 EUR fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 1,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2024 terminiert. Am 09.05.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,335 EUR je Aktie aus.

