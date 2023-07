BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag nahe Vortagesniveau

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 4,26 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 4,26 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,26 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.127 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,20 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (2,98 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 30,09 Prozent sinken.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

