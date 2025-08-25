DAX24.175 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,75 -1,4%Gold3.371 +0,1%
BVB (Borussia Dortmund) im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

26.08.25 12:05 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 3,62 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,63 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 3,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,61 EUR aus. Mit einem Wert von 3,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.371 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 14,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 30,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 132,67 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 154,41 Mio. EUR umgesetzt worden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,252 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
