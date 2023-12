BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag tiefer

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 3,61 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:35 Uhr 1,4 Prozent auf 3,61 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,68 EUR. Bisher wurden heute 70.998 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 3,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104,30 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren.

