BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Freitagvormittag

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 4,09 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,09 EUR. Bisher wurden heute 26.596 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Bei 4,50 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,07 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Abschläge von 37,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Mit einem Umsatz von 94,10 EUR, gegenüber 94,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 24.02.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

