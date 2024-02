BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 3,37 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:40 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 3,37 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,42 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.258 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 43,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,30 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 104,30 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 09.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,308 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus

BVB-Aktie unter Druck: Frust bei den Dortmundern

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone