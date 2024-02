BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,39 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,39 EUR. Bei 3,42 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,39 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.288 Stück gehandelt.

Am 27.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Gewinne von 74,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,36 EUR ab. Abschläge von 0,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 104,30 EUR, gegenüber 104,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 09.05.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,308 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

