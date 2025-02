BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 3,22 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 194.742 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,69 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,25 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 15.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,213 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

