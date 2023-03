BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit roter Tendenz

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,03 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,03 EUR ein. Bei 4,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 84.771 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 35,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

