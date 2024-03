BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,37 EUR zu.

Um 09:04 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,37 EUR zu. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,37 EUR. Bei 3,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.801 Aktien.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 75,96 Prozent zulegen. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2024 wird am 10.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 09.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,335 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

