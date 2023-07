BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,28 EUR abwärts.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,28 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.323 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,55 Prozent hinzugewinnen. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 30,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

