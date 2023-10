BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 3,70 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 15:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 3,70 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,73 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.338 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 60,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2022 Kursverluste bis auf 3,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 14.11.2024.

