BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag leichter

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 11:56 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,33 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,28 EUR aus. Bei 4,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.236 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Gewinne von 2,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (2,98 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 45,40 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 94,10 EUR gegenüber 94,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.05.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

