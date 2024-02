BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 3,37 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 3,37 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,36 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.057 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,96 Prozent hinzugewinnen. Am 28.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 10.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 09.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,308 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus

BVB-Aktie unter Druck: Frust bei den Dortmundern