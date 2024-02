BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,44 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,42 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.513 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 3,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,33 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2024 wird am 10.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 09.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,308 EUR je Aktie aus.

