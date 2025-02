BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Nachmittag seitwärts

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 3,24 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:45 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 3,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,24 EUR. Bei 3,22 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,23 EUR. Bisher wurden heute 121.235 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2024 bei 4,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Abschläge von 14,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 10.02.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 137,19 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 04.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,212 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

