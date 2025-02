BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag im Minusbereich

BVB schafft ersten Liga-Sieg in 2025 - Kovac beginnt als Trainer - Kehl stellt Zugänge in Aussicht - Aktie tiefer

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

No free lunch at Manchester United as Jim Ratcliffe puts squeeze on spending

Manchester United To Cut Hundreds Of Jobs In Financial Overhaul

Heute im Fokus

AlzChem will nach Rekord operativen Gewinn weiter steigern. Tesla beantragt Genehmigung für Fahrdienst in Kalifornien. Commerzbank-Betriebsratschef sagt UniCredit den Kampf an. Post-Warnstreiks werden zwei weitere Tage fortgesetzt. Holcim meldet mehr Betriebsgewinn in 2024. Saint-Gobain hebt Dividende an und kündigt Aktienrückkauf an. GSK gibt Diversity-Pläne auf.