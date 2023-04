BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,6 Prozent auf 4,47 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,47 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,45 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 55.269 Aktien.

Bei 4,47 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,97 EUR. Mit einem Kursverlust von 50,30 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,60 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 94,10 EUR gegenüber 94,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 12.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

