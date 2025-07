BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,84 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,84 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 979 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. 7,82 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 27,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 148,83 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 51,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,272 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB startet geschlossen in die Saison - Club-WM soll als Katalysator wirken - Aktie dennoch in Rot

BVB-Aktie dennoch leicht im Plus: Stürmer Duranville muss operiert werden

BVB-Aktie sinkt: Duranville droht wohl langer Ausfall