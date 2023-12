BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 3,62 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,62 EUR. Bei 3,62 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,60 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,60 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.856 Stück gehandelt.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,50 EUR am 20.10.2023. Mit Abgaben von 3,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR im Vergleich zu 104,30 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

