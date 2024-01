BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag mit Kurseinbußen

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 3,74 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 3,74 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.825 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 26.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 37,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,43 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104,30 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie höher: Dortmunds Reyna mit Nottingham Forest angeblich über Wechsel einig

BVB-Aktie höher: BVB verteidigt sich zur Aufholjagd - noch ein Zähler Rückstand auf Rang drei

BVB-Aktie im Minus: Reyna anscheinend auf der Suche nach neuem Club