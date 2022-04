BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 16:22 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,75 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.116 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 44,34 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 3,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 7,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 18.02.2022 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 12.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,760 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com