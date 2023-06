BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,38 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 0,3 Prozent auf 4,38 EUR. Bei 4,40 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.542 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 26,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,93 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR im Vergleich zu 94,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.09.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie etwas tiefer: Borussia Dortmund will wohl Vertrag mit Emre Can verlängern

BVB-Aktie sinkt: Borussia Dortmund verlängert Zusammenarbeit mit Sportfive vorzeitig

BVB-Aktie etwas niedriger: Bellingham verabschiedet sich vom BVB - 'Größte Teil meines Lebens'