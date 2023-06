BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,34 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,34 EUR. Bei 4,34 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,34 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 25 Aktien.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (2,98 EUR). Abschläge von 31,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.09.2023 erwartet.

