BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag gefragt

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 4,56 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,0 Prozent auf 4,56 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 215.067 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 30,04 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2024 wird am 10.10.2023 erwartet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.09.2024 präsentieren.

