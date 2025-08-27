DAX23.939 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
BVB (Borussia Dortmund) im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Freitagmittag fester

29.08.25 12:05 Uhr

29.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 3,63 EUR.

BVB (Borussia Dortmund)
3,63 EUR -0,02 EUR -0,55%
Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 3,63 EUR. Bei 3,65 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.920 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 12,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,55 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 132,67 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,41 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,252 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

