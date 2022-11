BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag seitwärts

Im XETRA-Handel kam die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 3,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,53 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,53 EUR. Zuletzt wechselten 31.125 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 21,78 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 18,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

