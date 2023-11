BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) springt am Mittag hoch

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,9 Prozent auf 3,84 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,9 Prozent auf 3,84 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.880 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2022 bei 3,47 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 104,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie leicht im Minus: BVB-Coach Terzic zeigt sich vor schwerem Hinrunden-Endspurt kämpferisch

BVB-Aktie in Rot: Borussia Dortmund-Chef Watzke hofft auf Partner bei Auslandsvermarktung - Dividende im kommenden Jahr -- Gespräche zu Watzke-Zukunft

Gewinne in Frankfurt: SDAX letztendlich auf grünem Terrain