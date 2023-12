BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) behauptet sich am Mittag

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 3,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 12:01 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 3,60 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,63 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,57 EUR ein. Mit einem Wert von 3,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 52.587 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 39,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,51 EUR ab. Mit Abgaben von 2,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert.

