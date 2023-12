BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag kaum verändert

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 14:05 Uhr die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 3,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.936 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 64,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 3,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,30 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 104,30 EUR eingefahren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2024 wird am 28.02.2024 erwartet.

