BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 3,85 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 3,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,81 EUR. Zuletzt wechselten 3.452 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. 54,23 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,10 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

