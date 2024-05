BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 4,18 EUR.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.504 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 20,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,072 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 98,19 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,55 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,409 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

