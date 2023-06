BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,37 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 4,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,36 EUR. Bisher wurden heute 20.689 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 35,85 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 31,78 Prozent Luft nach unten.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2023 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie etwas tiefer: Borussia Dortmund will wohl Vertrag mit Emre Can verlängern

BVB-Aktie sinkt: Borussia Dortmund verlängert Zusammenarbeit mit Sportfive vorzeitig

BVB-Aktie etwas niedriger: Bellingham verabschiedet sich vom BVB - 'Größte Teil meines Lebens'