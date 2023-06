BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger greifen bei BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,37 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 15:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,37 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.767 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Mit einem Zuwachs von 35,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,78 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

