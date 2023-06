BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 4,36 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 4,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 4,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.063 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 26.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 36,17 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 31,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

