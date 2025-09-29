BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 3,59 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 3,59 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 66.024 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,080 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 06.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,090 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

