BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 3,67 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 3,67 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,67 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.254 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 38,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2022 (3,44 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 6,14 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

