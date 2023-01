BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Um 04:22 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,10 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 4,07 EUR. Mit einem Wert von 4,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.328 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 4,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 8,85 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,68 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2023 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gefragt: BVB wohl vor Einigung mit Duranville

BVB-Aktie leichter: BVB-Sportchef Kehl dementiert Transfergerüchte rund um Jungstar Bellingham

BVB-Aktie gibt nach: Borussia Dortmund will Auswärtsschwäche ein Ende bereiten - Terzic sieht Spekulationen um Reus gelassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: VI Images via Getty Images