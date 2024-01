BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag an Fahrt

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

31.01.24 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 3,83 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 3,83 EUR zu. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,83 EUR zu. Bei 3,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien. Am 26.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 35,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,50 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus. Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie erholt sich: Sammers Engagement beim BVB von Watzkes Zukunft abhängig - 3:1 gegen Bochum BVB-Aktie höher: Dortmunds Reyna mit Nottingham Forest angeblich über Wechsel einig BVB-Aktie höher: BVB verteidigt sich zur Aufholjagd - noch ein Zähler Rückstand auf Rang drei

Bildquellen: VI Images via Getty Images