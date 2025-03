BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag in Rot

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,02 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:45 Uhr 0,8 Prozent auf 3,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 79.544 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 30,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 8,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 10.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 137,19 Mio. EUR, gegenüber 154,25 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,06 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,220 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

