BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag auf rotem Terrain

Um 11:41 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,08 EUR aus. Bei 4,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 211.900 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 30,35 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,98 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.09.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

