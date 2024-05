BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,16 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 137.872 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,64 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,22 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,072 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,409 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB- und Rheinmetall-Aktien reagieren verschieden: Fanabteilung macht Bedenken an Rheinmetall-Deal deutlich

Rheinmetall-Aktie und BVB-Aktie leichter: Rheinmetall wird BVB-Sponsor - Auftrag erhalten

BVB-Aktie verliert: Volle Konzentration auf Wembley