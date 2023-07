BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,33 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 15:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,33 EUR. Bei 4,34 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,34 EUR. Zuletzt wechselten 52.720 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 36,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 31,22 Prozent wieder erreichen.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie erholt sich: BVB siegt bei Testspiel gegen US-Zweitligisten San Diego

BVB-Aktie etwas tiefer: Nachfolger von Reus gefunden - Emre Can neuer Dortmund-Kapitän

BVB-Aktie zieht an: Sabitzer geht zum BVB